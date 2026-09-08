Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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08.09.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Sherwin-Williams-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sherwin-Williams-Anteile bei 94.45 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.588 Sherwin-Williams-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’533.19 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 04.09.2026 auf 333.71 USD belief. Damit wäre die Investition 253.32 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Sherwin-Williams betrug jüngst 81.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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