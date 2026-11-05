Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.11.2025 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 252.68 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.396 Anteilen. Die gehaltenen Salesforce-Papiere wären am 04.11.2026 89.88 USD wert, da der Schlussstand 227.11 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 10.12 Prozent vermindert.

Insgesamt war Salesforce zuletzt 182.55 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs eines Salesforce-Anteils bei 38.50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch