Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Salesforce-Anlage von vor 3 Jahren eingebracht

Salesforce-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Salesforce-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 204.83 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.882 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’006.15 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 19.08.2026 auf 206.09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.62 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 160.54 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Salesforce-Papiers lag damals bei 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch