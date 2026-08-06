Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 81.33 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Salesforce-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122.956 Salesforce-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23’728.02 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 05.08.2026 auf 192.98 USD belief. Damit wäre die Investition 137.28 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 156.38 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38.50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch