Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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18.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 154.05 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 0.649 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Procter Gamble-Anteile wären am 17.09.2026 95.78 USD wert, da der Schlussstand 147.55 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.22 Prozent vermindert.
Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 340.80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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