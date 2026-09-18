Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 154.05 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 0.649 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Procter Gamble-Anteile wären am 17.09.2026 95.78 USD wert, da der Schlussstand 147.55 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.22 Prozent vermindert.

Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 340.80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch