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|Lukrative Procter Gamble-Investition?
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23.10.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Procter Gamble-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Procter Gamble-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 140.83 USD. Bei einem Procter Gamble-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71.008 Procter Gamble-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 165.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’758.15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17.58 Prozent vermehrt.
Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 363.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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