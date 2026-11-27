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27.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83.46 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Procter Gamble-Papier investiert hätte, hätte er nun 11.982 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 2’075.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173.23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 107.56 Prozent.
Insgesamt war Procter Gamble zuletzt 400.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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