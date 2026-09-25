Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Procter Gamble-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Procter Gamble-Papier bei 143.55 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.966 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 1’014.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145.68 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.48 Prozent vermehrt.

Procter Gamble erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 342.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch