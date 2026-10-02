Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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02.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Procter Gamble-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Procter Gamble-Anteile bei 89.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 111.421 Procter Gamble-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 16’039.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60.39 Prozent gesteigert.
Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 338.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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