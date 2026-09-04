Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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04.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Procter Gamble-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 88.20 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11.338 Procter Gamble-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Procter Gamble-Aktie auf 146.92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’665.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.58 Prozent vermehrt.
Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 342.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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