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Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

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Procter Gamble-Anlage im Blick 07.08.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Anlegern gebracht.

Procter & Gamble
117.13 CHF -1.88%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Procter Gamble-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 85.78 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.166 Procter Gamble-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Procter Gamble-Aktie auf 146.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.33 Prozent vermehrt.

Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 342.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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