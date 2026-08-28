Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Hätte sich eine Procter Gamble-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Heute vor 5 Jahren wurden Procter Gamble-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Procter Gamble-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 142.31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.703 Procter Gamble-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.58 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 27.08.2026 auf 143.14 USD belief. Mit einer Performance von +0.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Procter Gamble einen Börsenwert von 336.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch