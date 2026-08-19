NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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19.08.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 175.64 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die NVIDIA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56.935 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’510.82 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 18.08.2026 auf 219.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.11 Prozent gestiegen.
Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.47 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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