Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor einem Jahr verdient

Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 175.64 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die NVIDIA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56.935 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’510.82 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 18.08.2026 auf 219.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.11 Prozent gestiegen.

Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch