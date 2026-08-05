Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20.64 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hat, hat nun 4.846 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 1’026.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211.94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 926.99 Prozent angezogen.

Insgesamt war NVIDIA zuletzt 5.00 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch