NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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07.10.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in NVIDIA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.10.2016 wurde die NVIDIA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59.835 NVIDIA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’315.03 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 06.10.2026 auf 239.24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14’215.03 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von NVIDIA betrug jüngst 5.74 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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