Heute vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NVIDIA-Aktie 49.30 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.028 NVIDIA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 315.35 USD, da sich der Wert einer NVIDIA-Aktie am 17.11.2026 auf 155.46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 215.35 Prozent vermehrt.

Am Markt war NVIDIA jüngst 3.76 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch