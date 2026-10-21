Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 41.39 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 241.622 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 216.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52’303.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 423.04 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 5.24 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch