Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades NVIDIA-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das NVIDIA-Papier bei 46.02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.173 NVIDIA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 462.97 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 25.08.2026 auf 213.05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 362.97 Prozent zugenommen.

NVIDIA war somit zuletzt am Markt 5.04 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch