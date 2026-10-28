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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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Profitable NVIDIA-Investition? 28.10.2026 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

NVIDIA
180.48 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

Am 28.10.2021 wurde die NVIDIA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NVIDIA-Aktie an diesem Tag bei 24.94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.009 NVIDIA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 217.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 873.82 USD wert. Damit wäre die Investition um 773.82 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 5.26 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2252 19.03.2027 158090744
Long 12.4618 18.12.2026 152901548
Long 3613.9336 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0835 11.20 159380634
Long 12.0464 5.22 158786663
Long 15.7128 3.14 160880132
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3379 12.07 160824644
Short 10.6292 6.12 161992610
Short 17.2092 2.44 161992608
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -14.09 116116852
Long 10 -9.88 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.90 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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