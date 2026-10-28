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|Profitable NVIDIA-Investition?
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28.10.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 28.10.2021 wurde die NVIDIA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NVIDIA-Aktie an diesem Tag bei 24.94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.009 NVIDIA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 217.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 873.82 USD wert. Damit wäre die Investition um 773.82 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 5.26 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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