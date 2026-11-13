Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurden Nike-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nike-Papier bei 66.03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.145 Nike-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (37.76 USD), wäre die Investition nun 571.86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -42.81 Prozent.

Nike erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch