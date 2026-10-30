Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nike-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nike-Aktie bei 167.29 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Nike-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59.776 Nike-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 2’296.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77.03 Prozent.

Nike war somit zuletzt am Markt 56.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch