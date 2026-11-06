Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet

Am 06.11.2016 wurde die Nike-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nike-Anteile 49.96 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 2.002 Nike-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nike-Papiere wären am 05.11.2026 79.18 USD wert, da der Schlussstand 39.56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.82 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 59.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch