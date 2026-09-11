Nike Aktie 957150 / US6541061031
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11.09.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Nike-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Nike-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 55.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.073 Nike-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 661.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.62 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33.82 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 55.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
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|29.07.26
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|22.07.26
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|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
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|HSBC
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|RBC Capital Markets
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
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|Nike Neutral
|UBS AG
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