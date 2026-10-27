Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 10 Jahren verdient

Microsoft-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Microsoft-Papier bei 60.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 166.389 Microsoft-Papiere. Die gehaltenen Microsoft-Anteile wären am 26.10.2026 88’618.97 USD wert, da der Schlussstand 532.60 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 786.19 Prozent vermehrt.

Microsoft wurde am Markt mit 3.95 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch