Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 57.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.736 Microsoft-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 507.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 880.86 USD wert. Das entspricht einem Plus von 780.86 Prozent.

Microsoft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.81 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch