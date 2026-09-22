Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Microsoft-Einstieg?
|
22.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Microsoft-Anteile bei 298.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Microsoft-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.335 Microsoft-Anteilen. Die gehaltenen Microsoft-Anteile wären am 21.09.2026 168.00 USD wert, da der Schlussstand 501.61 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 68.00 Prozent vermehrt.
Microsoft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.66 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.