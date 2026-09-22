Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Microsoft-Anteile bei 298.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Microsoft-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.335 Microsoft-Anteilen. Die gehaltenen Microsoft-Anteile wären am 21.09.2026 168.00 USD wert, da der Schlussstand 501.61 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 68.00 Prozent vermehrt.

Microsoft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.66 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch