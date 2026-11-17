Vor 5 Jahren wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 339.12 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29.488 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 517.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’274.53 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 52.75 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft belief sich zuletzt auf 3.89 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch