Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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07.07.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Microsoft-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.38 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.463 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (386.74 USD), wäre das Investment nun 7’527.05 USD wert. Damit wäre die Investition um 652.71 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Microsoft einen Börsenwert von 2.90 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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