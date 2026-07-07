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Lukrative Microsoft-Anlage? 07.07.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Microsoft-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Microsoft
316.45 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.38 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.463 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (386.74 USD), wäre das Investment nun 7’527.05 USD wert. Damit wäre die Investition um 652.71 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Microsoft einen Börsenwert von 2.90 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4244 17.06.2027 157879696
Long 12.2284 18.12.2026 152897387
Long 103.983 18.09.2026 157052967
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0869 9.69 155003399
Long 11.7669 3.98 157839421
Long 17.8185 0.97 157929970
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7788 12.63 157337432
Short 12.2284 6.18 157536558
Short 17.3235 3.89 157786790
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -14.96 152376820
Long 10 -4.96 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
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Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

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22.05.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Microsoft Buy UBS AG
30.04.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
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In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’989.12 19.07 SGBJ3U
Short 15’266.35 13.89 SMYBKU
Short 15’882.90 8.67 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’364.73 07.07.2026 16:06:36
Long 13’786.57 19.59 SABDTU
Long 13’480.37 13.75 S8B67U
Long 12’903.79 8.88 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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