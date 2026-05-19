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Frühes Investment 19.05.2026 16:02:21

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merck-Aktien verlieren können.

Merck
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Vor 3 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 115.49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.659 Merck-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 18.05.2026 974.63 USD wert, da der Schlussstand 112.56 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -2.54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 274.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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