Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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19.05.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merck-Aktien verlieren können.
Vor 3 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 115.49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.659 Merck-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 18.05.2026 974.63 USD wert, da der Schlussstand 112.56 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -2.54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 274.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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