Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 72.81 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.373 Merck-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 198.94 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 14.09.2026 auf 144.85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +98.94 Prozent.

Merck war somit zuletzt am Markt 355.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch