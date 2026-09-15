Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
15.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Merck eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 72.81 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.373 Merck-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 198.94 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 14.09.2026 auf 144.85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +98.94 Prozent.
Merck war somit zuletzt am Markt 355.81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
16:29
|Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
16:00
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Merck Aktie News: Merck legt am Abend zu (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt kräftig nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.