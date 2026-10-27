Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Merck-Anteile bei 88.00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.136 Merck-Anteilen. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 26.10.2026 159.78 USD wert, da der Schlussstand 140.61 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 59.78 Prozent.

Merck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 346.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch