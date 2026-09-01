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Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

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Lohnendes Merck-Investment? 01.09.2026 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Merck-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Merck
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Merck-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug an diesem Tag 84.12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 11.888 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 1’756.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147.76 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75.65 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Merck betrug jüngst 366.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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