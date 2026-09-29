Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Merck-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78.58 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 127.259 Merck-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’922.12 USD, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 28.09.2026 auf 148.69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89.22 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 366.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch