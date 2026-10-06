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Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

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Hochrechnung 06.10.2026 16:02:17

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merck-Investment gewesen.

Merck
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Am 06.10.2023 wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 103.88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Merck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.963 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 139.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 34.33 Prozent vermehrt.

Am Markt war Merck jüngst 344.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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