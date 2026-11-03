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03.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Merck-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Merck-Anteile an diesem Tag bei 103.38 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 9.673 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 148.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’435.09 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 43.51 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 368.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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