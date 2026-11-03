Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Merck-Anteile an diesem Tag bei 103.38 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 9.673 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 148.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’435.09 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 43.51 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 368.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch