Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingefahren

Lukrativer McDonalds-Einstieg? 27.11.2025 16:02:22

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das McDonalds-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der McDonalds-Anteile betrug an diesem Tag 218.33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.580 McDonalds-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’430.86 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Papiers am 26.11.2025 auf 312.40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43.09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von McDonalds bezifferte sich zuletzt auf 221.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com