Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das JPMorgan Chase-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die JPMorgan Chase-Aktie bei 67.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.476 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 337.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 498.79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 398.79 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 905.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch