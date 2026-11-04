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|Lukrative JPMorgan Chase-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das JPMorgan Chase-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die JPMorgan Chase-Aktie bei 67.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.476 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 337.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 498.79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 398.79 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 905.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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