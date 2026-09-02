JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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|Lohnendes JPMorgan Chase-Investment?
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02.09.2026 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen JPMorgan Chase-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 160.46 USD wert. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.623 JPMorgan Chase-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 354.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221.21 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 221.21 USD entspricht einer Performance von +121.21 Prozent.
Insgesamt war JPMorgan Chase zuletzt 948.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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