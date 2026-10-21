JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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|Rentables JPMorgan Chase-Investment?
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21.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen JPMorgan Chase-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der JPMorgan Chase-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 142.95 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das JPMorgan Chase-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.995 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 335.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’345.30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 134.53 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von JPMorgan Chase belief sich zuletzt auf 887.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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