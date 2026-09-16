Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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16.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Johnson Johnson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 118.25 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 84.567 Johnson Johnson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22’596.19 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Papiers am 15.09.2026 auf 267.20 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125.96 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Johnson Johnson einen Börsenwert von 640.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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