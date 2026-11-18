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|Lohnende Johnson Johnson-Investition?
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18.11.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Johnson Johnson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Johnson Johnson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Johnson Johnson-Aktie bei 200.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50.000 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie auf 278.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’935.00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39.35 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson bezifferte sich zuletzt auf 680.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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