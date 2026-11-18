Vor 1 Jahr wurden Johnson Johnson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Johnson Johnson-Aktie bei 200.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50.000 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie auf 278.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’935.00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39.35 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson bezifferte sich zuletzt auf 680.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch