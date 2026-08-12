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Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

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Johnson Johnson-Investment 12.08.2026 16:02:41

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie gebracht.

Johnson & Johnson
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Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 175.20 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.571 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 148.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 259.80 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 148.29 USD, was einer positiven Performance von 48.29 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Johnson Johnson eine Marktkapitalisierung von 631.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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