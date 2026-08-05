Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Johnson Johnson-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 169.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59.158 Johnson Johnson-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’081.05 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 04.08.2026 auf 254.93 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 15’081.05 USD, was einer positiven Performance von 50.81 Prozent entspricht.

Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 613.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch