Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Am 23.09.2025 wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Johnson Johnson-Anteile bei 176.58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.566 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers auf 269.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152.45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52.45 Prozent.

Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 647.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch