Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Johnson Johnson-Investition im Blick
|
23.09.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 23.09.2025 wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Johnson Johnson-Anteile bei 176.58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.566 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers auf 269.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152.45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52.45 Prozent.
Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 647.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
16:29
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.