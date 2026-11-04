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|Johnson Johnson-Investment im Blick
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04.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag 164.60 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0.608 Anteile im Depot. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 03.11.2026 161.71 USD wert, da der Schlussstand 266.17 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +61.71 Prozent.
Johnson Johnson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 651.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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