Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag 164.60 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0.608 Anteile im Depot. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 03.11.2026 161.71 USD wert, da der Schlussstand 266.17 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +61.71 Prozent.

Johnson Johnson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 651.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch