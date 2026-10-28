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28.10.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Johnson Johnson-Einstiegs gewesen.
Johnson Johnson-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Johnson Johnson-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 145.60 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 68.681 Johnson Johnson-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (268.73 USD), wäre das Investment nun 18’456.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 84.57 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 647.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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