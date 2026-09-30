Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Das Johnson Johnson-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 155.75 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.421 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 29.09.2026 1’717.95 USD wert, da der Schlussstand 267.57 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 71.79 Prozent.

Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 655.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch