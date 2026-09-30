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Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

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Lukratives Johnson Johnson-Investment? 30.09.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Johnson Johnson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Johnson & Johnson
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Das Johnson Johnson-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 155.75 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.421 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 29.09.2026 1’717.95 USD wert, da der Schlussstand 267.57 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 71.79 Prozent.

Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 655.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.32 STB4NU
Short 14’725.75 13.98 SY7BHU
Short 15’287.02 8.92 SNB3YU
SMI-Kurs: 13’830.34 30.09.2026 17:31:40
Long 13’294.90 19.46 S1BR8U
Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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