Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Johnson Johnson-Investment?
|
30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Johnson Johnson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Das Johnson Johnson-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 155.75 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.421 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 29.09.2026 1’717.95 USD wert, da der Schlussstand 267.57 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 71.79 Prozent.
Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 655.78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
20:27
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson büsst am Abend ein (finanzen.ch)
|
16:29
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.