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IBM Aktie 941800 / US4592001014

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Lukratives IBM-Investment? 02.06.2026 16:02:26

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in IBM eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

IBM
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 146.68 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.818 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.06.2026 gerechnet (320.42 USD), wäre das Investment nun 2’184.55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 118.45 Prozent.

Der Börsenwert von IBM belief sich jüngst auf 279.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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