Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IBM-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 243.49 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 41.069 Anteile im Depot. Die gehaltenen IBM-Anteile wären am 31.08.2026 9’604.91 USD wert, da der Schlussstand 233.87 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 3.95 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 221.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch