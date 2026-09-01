IBM Aktie 941800 / US4592001014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables IBM-Investment?
|
01.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen IBM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IBM-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 243.49 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 41.069 Anteile im Depot. Die gehaltenen IBM-Anteile wären am 31.08.2026 9’604.91 USD wert, da der Schlussstand 233.87 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 3.95 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 221.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
26.08.26
|NYSE-Handel So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.ch)