IBM Aktie 941800 / US4592001014
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08.09.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in IBM eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 08.09.2023 wurden IBM-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 147.68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IBM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.677 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 234.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159.05 USD wert. Das entspricht einem Plus von 59.05 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IBM eine Börsenbewertung in Höhe von 221.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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